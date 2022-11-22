في أول لقاء منذ زيارة بيلوسي لتايوان… أوستن قلق من سلوك الصين الخطير

2022/11/22 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحسين الاتصالات أثناء الأزمات في اجتماعه مع نظيره الصيني الجنرال وي فانغ كي، في الوقت الذي أبدى فيه قلقاً من السلوك “الخطير بشكل متزايد” للطائرات العسكرية الصينية.

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة في كمبوديا بـ “مثمر ومهني”، الأولمن نوعه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس(آب) التي أثارت غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان بعد الاجتماع إن أوستن أثار “مخاوف من السلوك الخطير المتزايد الذي أظهرته طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادي والذي يزيد من مخاطر الحوادث”.

وعقد اجتماع وزيري الدفاع اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان في سيم ريب بكمبوديا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، شريطة حجب هويته، إن أوستن ووي أجريا نقاشاً “مطولاً” حول تايوان وتحدثا أيضاً عن استئناف آليات ألغيت بعد زيارة بيلوسي لتايوان.

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