كاس العالم :السعودية تُسقِط الأرجنتين بهدفين لهدف واحد

2022/11/22 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره

الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2_1، في

المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم

الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة

الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة

كأس العالم قطر 2022.

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