كاس العالم :88 ألف مشجع في موقعة السعودية والأرجنتين

2022/11/22 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإذاعة الداخلية لاستاد لوسيل،

عدد الحضور الجماهيري في مباراة

الأرجنتين والسعودية، ضمن الجولة

الأولى لدور المجموعات بكأس العالم (قطر

2022).

وبحسب الإذاعة الداخلية، فإن عدد

الحضور الرسمي بلغ 88

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