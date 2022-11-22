2022/11/22 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس

إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني

والوفد المرافق له.

وأعرب السوداني في مستهل اللقاء، عن

تقديره لأهمية وحدة المواقف على

المستو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل بارزاني ويؤكد حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول اخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل بارزاني ويؤكد حفظ سيادة العراق والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).