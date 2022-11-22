2022/11/22 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز
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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا إيرانيا جديدا استهدف محافظة أربيل في إقليم كردستان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف إيراني جديد يطال أربيل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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