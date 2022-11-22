2022/11/22 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا إيرانيا جديدا استهدف محافظة أربيل في إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف إيراني جديد يطال أربيل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف إيراني جديد يطال أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).