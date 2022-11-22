2022/11/22 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

كشف النائب المستقل مصطفى جبار سند، اليوم الثلاثاء، عن إحالة مدير مكتب ابو رغيف العميد احمد راضي إلى التحقيق بتهمة تهريب المشتقات النفطية.

وقال سند في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قاضي تحقيق البصرة يودع مدير مكتب احمد ابو رغيف المتهم (العميد احمد راضي) على ذمة التحقيق لمدة يومين، بعد تدوين اقواله بالانكار".

وأضاف أنه "هنالك اعترافات على المتهم من قبل ضباط شرطة النفط الذين تم اعتقالهم".

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