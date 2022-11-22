عملية أمنية مشتركة لتفتيش عامرية الفلوجة ضمن الإرادة الصلبة الثامنة

2022/11/22 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، شروعها بالتعاون مع الجيش والمغاوير بعملية الارادة الصلبة الثامنة في عامرية الفلوجة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شرعت قوة مشتركة من اللواء 54 في الحشد الشعبي والجيش وفوج المغاوير الثاني قيادة عمليات الأنبار بتنفيذ عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش مناطق الهريمات والبوصالح والبحوري والبهوى والحصي ضمن منطقة عامرية الفلوجة من محورين".

ويوم امس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انتهاء المرحلة الثامنة من عملية "الإرادة الصلبة".

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "على مدار الثلاثة ايام الماضية، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة وبمتابعة ميدانية من قائد القوات البرية والقيادات المعنية بالقواطع ، انتهت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة والتي اشتركت فيها قيادات عمليات الانبار والجزيرة ونينوى وغرب نينوى وصلاح الدين، وبعمليات محدودة في قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوات من الشرطة وقطعات من الحشد الشعبي، بالإضافة إلى جميع الصنوف الساندة والخدمية والوكالات الأمنية والاستخبارية، حيث كان العمل بين جميع القوات الأمنية بروح الفريق الواحد وبشكل متواصل ليل نهار، وتم تنفيذ الخطة المرسومة بشكل دقيق".

وبينت أن العملية "اسفرت عن مقتل( ٤) إرهابيين والعثور على (٥) عبوات ناسفة و(٩١) جليكان مملؤة بمواد شديدة الانفجار و(٥) مساطر تفجير و(٣) احزمة ناسفة ووكرين للإرهابيين وصاروخ گراد وآخر ١٦٠ ملم و(١٥) قذيفة مدفع ١٥٥ ملم وقذيفتي RBG7 و(٣١) قنبرة هاون ومواد آخرى مختلفة".

وفيما لفت إلى "التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا"، أشارت إلى أن "قواتنا الأمنية ستواصل واجباتها المكلفة بها وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وفق الخطط المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة لحين القضاء على هذه العناصر الضالة".

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