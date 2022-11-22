الدولار يستقر مع تشديد قيود كوفيد في الصين

2022/11/22 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، إذ يُقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن في ظل المخاوف من تزايد إصابات كورونا في الصين، بينما تتعرض عملة بيتكوين لضغط بعد مخاوف مرتبطة بتداعيات انهيار منصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس).

صعد اليورو 0.14% إلى 1.0258 دولار بعد هبوطه 0.8% أمس الاثنين، فيما زاد الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.1838 دولار وعوض جزءا من خسائر بـ 0.6%.



وهبط الدولار إلى 141.86 ين بتراجع 0.18% بعد ارتفاع بواقع 1.2%.

قال جوزيف كابورسو رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي: "ما يحدث في الصين سيكون هو المحرك الرئيسي..



يبدو أن هناك بعض القيود المتزايدة على حركة الأفراد، وأعتقد أنه سيكون لهذا حتما تداعيات اقتصادية".

وحذرت بكين أمس الاثنين، من أنها تواجه الموجة الأكثر حدة من كوفيد-19، واضطرت في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا إلى اتخاذ تدابير تقييدية جديدة.



كما تم تسجيل وفيات جراء الفيروس في العاصمة لأول مرة منذ مايو.

كان العامل الرئيسي في تحركات الدولار في الأشهر الماضية، توقعات السوق بشأن أحجام رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الدولار تراجعات هذا الشهر على أمل أن تكون الولايات المتحدة قريبة من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، إلا أن التصريحات المتشددة من جانب صانعي السياسة أوقفت هذا الاتجاه نهاية الأسبوع الماضي، مما ساهم أيضا في المكاسب التي تحققت أمس الاثنين.

وأثرت الرغبة في الابتعاد عن المخاطرة في ظل التطورات في الصين بشكل خاص، على العملات التي غالبا ما تستخدم كبدائل متاحة لليوان الصيني، إذ هبط الدولار الأسترالي بنحو 1% أمس الاثنين، وعوض بعض الخسائر اليوم الثلاثاء ليرتفع 0.24% إلى 0.6631 دولار.

وهبط الدولار 0.5% في الخارج مقابل اليوان إلى 7.1412 بعد ارتفاع 0.7% الليلة الماضية.

وفي العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوى في عامين عند 15479 دولاراً أمس الاثنين، متأثرة بلجوء المستثمرين إلى الدولار، فضلا عن المخاوف بشأن وضع منصة تداول العملات الرقمية "جينيسيس".

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