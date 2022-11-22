2022/11/22 | 15:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: ندعم الاتفاقات التي تحقق استقرار سوق النفط وتقلل من تراجع سعر البرميل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/22 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: ندعم الاتفاقات التي تحقق استقرار سوق النفط وتقلل من تراجع سعر البرميل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: ندعم الاتفاقات التي تحقق استقرار سوق النفط وتقلل من تراجع سعر البرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).