مباراة تاريخية تنتهي بفوز الاخضر السعودي على المنتخب الارجنتيني بقيادة ميسي

2022/11/22 | 15:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حقق منتخب السعودية مفاجأة كبرى على نظيره الأرجنتين بفوزه بنتيجة 2-1 ضمن المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تاخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل 48 ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثانى 53 من الشوط الثانى .

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده ، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه التانجو في شباك المنتخب السعودي في المواجهة التى تجمعهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة على قطر ، حتى 18 ديسمبر المقبل .

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