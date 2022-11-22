2022/11/22 | 15:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض سيلينا وانغ، مراسلة CNN، شكل سياسة "صفر حالات كوفيد" في الصين، وكيف تدفع المواطنين إلى نقطة الانهيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو صادم يوثق الواقع القاسي لسياسة مكافحة فيروس كورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو صادم يوثق الواقع القاسي لسياسة مكافحة فيروس كورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).