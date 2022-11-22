الكرملين يحذر تركيا من زعزعة الاستقرار في سوريا

2022/11/22 | 15:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذّر الكرملين اليوم الثلاثاء تركيا من “زعزعة الاستقرار” في شمال سوريا...

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