بالصور:العتبة الحسينية تعالج الاطفال دون سن 12 مجانا ولمدة ثلاث ايام في احد مراكزها الصحية بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل

2022/11/22 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز السيدة زينب الكبرى (ع)

الجراحي التخصصي للعيون في كربلاء

المقدسة والتابع للعتبة الحسينية

المقدسة, تقديم العلاج المجاني للأطفال

دون سن 12 عاماً لمدة 3 أيام بالتزامن مع

اليوم العالمي للطفل.

م

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