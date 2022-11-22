2022/11/22 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن ” بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصتي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصتي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصتي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).