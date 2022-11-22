أردوغان: سندخل بدباباتنا لتدمير مقرات الإرهابيين في سوريا والعراق في أقرب وقت ممكن

2022/11/22 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه في أقرب وقت ممكن، سندخل بدباباتنا لتدمير مقرات الإرهابيين، وستقتلع دباباتنا وجنودنا جذور الإرهابيين في شمال سوريا والعراق.وقال أردوغان في كلمة خلال افتتاح […]

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