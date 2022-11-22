رئيس الجمهورية يشدد لنيجرفان بارزاني ضرورة اعتماد الحوار بشأن الخلافات بين أربيل وبغداد

2022/11/22 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلد وسيادته، فيما شددا على أهمية اعتماد الحوار بشأن الملفات بين بغداد واربيل .

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له"، مبينة انه "تم بحث قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح، والاتفاق على ضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاعهم المعيشية، وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم".

واضافت انه "جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى تلبية حاجة المواطنين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية"، مشيرة الى انه "تم مناقشة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته".

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش، ذكر البيان انه "تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة المواطنين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية".

وحول الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أكّد "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب وتلبّي احتياجاتهم".



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