الجهد الحكومي يحدد موعد بدء العمل بالمحافظات

2022/11/22 | 16:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنختار المحافظات قبل نهاية السنة.

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