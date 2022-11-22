وزير الكهرباء يزف بشرى الى موظفي العقود: مبارك لكم

2022/11/22 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

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بعد جهد جهيد واهتمام بالغ من لدن السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي العقود ،

السيد الوزير يزف البشرى لموظفي العقود اتمام التصويت على تحويلهم للملاك الدائم بإعمال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء .

الف الف مبروك

بغداد _المركز الاعلامي لوزارة الكهرباء

الثلاثاء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢

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