الحشد ينفذ عملية أمنية جنوب سامراء

2022/11/22 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن للواء 41 نفذ عملية أمنية جنوب قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اللواء 41 بالحشد عملية تفتيش أمنية في مناطق جنوب سامراء المقدسة، بالاشتراك مع فوج الطوارئ 13 في شرطة صلاح الدين، شملت منطقة الصراة التابعة لناحية يثرب".

وبينت أن "هذه العمليات تأتي لغرض استدامة الجهد الأمني والعملياتي وتفويت الفرصة على فلول داعش الإرهابية".

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