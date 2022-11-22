مجلس وكلاء الأمن القومي يكلف فريقاً بمراجعة بروتوكول التعاون بين العراق تركيا

2022/11/22 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، بتكليف فريق عمل لمراجعة بروتوكول التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية بين العراق تركيا.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان،إن” مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد الجلسة العشرين لعام 2022 برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس”.وأضاف البيان، أن” المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأشار إلى أن” المجلس ناقش المقترحات الواردة بالدراسة لموضوع (المختبرات البحثية الأهلية وخطورتها على الأمن الوطني العراقي)، واتخذ القرار المناسب بشأنها”.وتابع البيان أنه” فيما يتعلق بموضوع (بروتوكول التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا) ، وجه المجلس بتكليف فريق عمل برئاسة نائب مستشار الأمن القومي، وعضوية كل من (وكيل وزارة العدل ، المستشار القانوني وممثل مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع ، ممثل وزارة الخارجية )، من أجل مراجعة وتعديل الصياغات الواردة في هذا البروتوكول، وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة”.

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