"صواعق المونديال".. 6 مفاجآت تاريخية آخرها ما صنعه "الأخضر" السعودي

2022/11/22 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ، الثلاثاء، حين فاز على الأرجنتين 2-1 في الدور الاول في الدوحة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

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