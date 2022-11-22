2022/11/22 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدرسة حلب الإبتدائية – نوزاد حسن ربما يكون منظر الطلبة وهم يخرجون من المدرسة بعد انتهاء الدوام هو احد اكثر المناظر التي تدفعني للتفكير في مستقبل اولئك الاطفال.اتخيل اين سيكونون بعد سنوات من الدراسة,وهل سيحافظون على صداقاتهم البريئة التي تجمعهم وهم في صف واحد او مدرسة واحدة.كنت احلم لو انني مارست مهنة التعليم.اعرف […]

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