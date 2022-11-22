ملتقى كيكياو بشاوشينغ لتعزيز نشر قصص الحزام والطريق

2022/11/22 | 16:59 - المصدر: ملتقى كيكياو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى حوالي 150 شخص وتبادلوا الرأي بخصوص تحسين نشر قصص مبادرة الحزام والطريق (BRI) خلال ملتقى طريق الحرير الجديد2022، المنعقد في 15 نوفمبر، بحي كيكياو,، مدينة شاوشينغ، مقاطعة تشجيانغ.

كيكياو هي موقع مدينة المنسوجات الصينية الخفيفة، و تتمتع بشهرة عالمية كونها مركز تجاري عالمي للمنسوجات.



تزداد صادراتها بنسبة 25.9% سنويًا لتصل إلى 96،67 مليار يوان (13،73 مليار دولار) خلال الثلاث أرباع الأولى من هذا العام.



وبلغت صادراتها إلى دول ومناطق مبادرة الحزام والطريق 56،22 مليار يوان، أي بمعدل زيادة سنوية 28،2%.

ذكر وانغ هاو، حاكم مقاطعة تشجيانغ، خلال خطابه في الملتقى أنه "منذ انطلاق المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، أصبحت مدينة تشجيانغ تنظر لمشروع بناء الحزام والطريق كمسؤولية سياسية فضلًا عن كونه فرصة عظيمة للتنمية وتسريع الجهود المبذولة لبناء المشروعات الترابطية الرئيسية، بجانب دوره في الانفتاح على كافة الجهات الأساسية.



أيضًا ستسعى مقاطعة تشجيانغ لتوطيد تعاونها التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بشكل شامل، هذا بجانب تعميق التبادلات الشعبية، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق." مضيفًا أن "المقاطعة ستسعى إلى تعزيز مجال التطوير بها من خلال الانفتاح رفيع المستوى للمساعدة في تحقيق ازدهارها المشترك ومواصلة جهود التحديث."

تشارك في رعاية الملتقى كلًا من وكالة أنباء شينخوا وحكومة مقاطعة تشجيانغ.



كما أطلق المنظمون حملة لجمع الحالات المتعلقة بقصص الحزام والطريق الجيدة.

جهة الاتصال: وانغ نا

البريد الإلكتروني: 476270532@qq.com

الهاتف: +86137 1855 9535

الموقع الإلكتروني: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1749569453035878333

من مدينة: شاوشينغ، الصين

المصدر: صحيفة شينخوا ديلي تلغراف

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