2022/11/22 | 17:00 - المصدر: جوائز ناميوي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغنية مغني الراب الماليزي الحائز على جوائز ناميوي المُخصّصة لكأس العالم لعام 2022 في قطر تصل إلى 3 ملايين مُشاهدة

تخطّت مشاهدات الفيديو الموسيقي لأغنية مغني الراب الماليزي ناموي الجديدة بعنوان "يا جميلة" 3 ملايين مشاهدة.



ويحمل ترتيب الأغنية، التي تم ترشيحها لتكون موسيقى كأس العالم الترويجية لعام 2022، توقيع منتج أغنية "ديسباسيتو" المشهور عالمياً.

الدوحة، قطر - أصدر مغني الراب الماليزي ناميوي أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان "يا جميلة".



وبلغت مشاهدات الفيديو الموسيقي للأغنية، التي تحتوي على كلمات باللغتين الإنجليزية والعربية وتم ترشيحها لتكون الموسيقى الترويجية لبطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر، 3 ملايين مشاهدة في غضون 15 يوماً.



وشاركت شركة "ريبيلون"، التي يملكها تين تاونس، منتج أغنية "ديسباسيتو" المشهورة عالمياً، في ترتيب الأغنية، حيث تعاون ناميوي مع ياسين سليمان، أحد الفنانين الماليزيين المشهورين.



وفي الأغنية التي شاركت في إنتاجها كل من ماليزيا والولايات المتحدة وقطر، امتزجت ألحان "ريبيلون" بآلات شرق أوسطية.



وتماشت الطبيعة الديناميكية لموسيقى الراب مع روح الإثارة لكأس العالم لعام 2022 في قطر.

وأشار ناميوي، الذي سبق له أن كتب الأغنية الشهيرة "بي لايك هيم" ("كُن مثله") بالتعاون مع أسطورة كرة القدم تييري هنري، إلى جمال المرأة القطرية في أغنية "يا جميلة".



وأصبح الفيديو الموسيقي، الذي تم تصويره في أحضان المناظر الطبيعية الخلابة في قطر من قبيل قلعة الزبارة واستاد لوسيل والحي الثقافي القطري، حديث الجمهور.



وأعرب القطريون، الذين تعاطفوا مع ارتداء ناميوي للملابس المحلية، عن رضاهم لاهتمام ناميوي بكأس العالم قطر 2022.

ويُعدّ العرض التجريبي للأغنية، التي تمتاز بإيقاعها الجذاب المُنظّم من قبل غاستون بونغ، أحد الأسماء الشهيرة في ماليزيا.



واضطلع ناميوي مغني الراب الشهير بدورٍ رئيسي في الترويج لدولة قطر، والتي ستتحول إلى مركز يعجّ بالسياح في مونديال قطر 2022، مع أغنية "يا جميلة".

ويتمّيز الفنان الموهوب نامبوي، الذي يمتلك 3.4 مليون متابع على "يوتيوب" و2.8 مليون على "فيسبوك" وأكثر من 700 ألف متابع على "إنستغرام"، بأعماله الملهمة والعاطفية.



وأخرج مغني الراب، الذي شارك مسبقاً بأغاني ناجحة من قبيل "سترينجر إن ذا نورث" و"طوكيو بون" و"تاي لوف سونغ"، العديد من الأفلام الرائجة، بما في ذلك "ناسي ليماك 2.0"، والذي نال جائزة أفضل مخرج آسيوي جديد في مهرجان أوساكا السينمائي الآسيوي.

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تولاي جينس

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مصدر الفيديو: H8nERjGhpPk

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