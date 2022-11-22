الزراعة تعلن صرف مستحقات مسوقي البذور للرتب العليا الدفعة السادسة

2022/11/22 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة ، إنه سيتم صرف مستحقات المزارعين من منتجي البذور للرتب العليا الدفعة السادسة للموسم الزراعي ٢٠٢٢ .

ودعت شركة مابين النهرين العامة للبذور بحسب بيان للوزارة “كافة المزارعين ومنتجي بذور الرتب العليا الذين لديهم مستحقات مراجعة فروع الشركة في كافة المحافظات”.وبينت الوزارة، بان “الصرف للمنتجين سيكون حسب اسبقية التسويق وبنسبة ١١٪؜ لاصناف(المصدق ،المسجل )وحسب تواريخ المعاملات الموجودة في المواقع، مستصحبين معهم كافة الاوراق الثبوتية الاصلية”.

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