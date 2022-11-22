وزير الكهرباء يعلن تصويت مجلس الوزراء اليوم على تثبيت العقود على الملاك الدائم

2022/11/22 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء اليوم على تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقالت الوزارة في بيان “بعد جهد جهيد واهتمام بالغ من لدن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي العقود ، الوزير يزف البشرى لموظفي العقود اتمام التصويت على تحويلهم للملاك الدائم بإعمال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء”.

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