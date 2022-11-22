شاهد بالفيديو.. شاهد .. تفاصيل جلسة البرلمان العراقي المغلقة حول اعتداءات ايران و تركيا

2022/11/22 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H2mDvtV7q3U

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