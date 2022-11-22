وزير الكهرباء يعلن إتمام مجلس الوزراء التصويت على تحويل العقود للملاك الدائم

2022/11/22 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على تثبيت العقود على الملاك الدائم.وقال المركز الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان إنه "بعد جهد جهيد واهتمام بالغ من لدن وزير الكهرباء زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي العقود يزف الوزير البشرى لموظفي العقود باتمام التصويت على تحويلهم للملاك الدائم".وأوضح أن "التصويت جاء اثناء أعمال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء".

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