طائرات تركية تقصف قرى مختلفة في جبل متين بمحافظة دهوك

2022/11/22 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات تركية قصفت قرى مختلفة في جبل متين في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "طائرات تركية قصفت قرى مختلفة في جبل متين بمحافظة دهوك".

يأتي هذا في سياق عمليات عسكرية تشنها القوات التركية شمالي العراق وسوريا، تستهدف خلالها مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية، وتتهمه بالضلوع في الانفجار الأخير الذي استهدف إسطنبول.

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