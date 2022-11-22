تاريخ جديد تكتبه السعودية… الأخضر يبلغ قمة المجد بالفوز على الأرجنتين

2022/11/22 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المنتخب السعودي الثقة للكرة الآسيوية بالفوز على الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفتح الأخضر السعودي صفحة جديدة في التاريخ قد تُنسي الجمهور إنجاز كأس العالم 1994، نستعرض في هذه الحلقة أبرز النقاط في هذه المباراة التاريخية.

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