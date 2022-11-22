2022/11/22 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإعادة تأهيل صالة سامراء في مطار بغداد الدولي. وقال المحافظ في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “الملاكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صالة “نينوى”..



المباشرة بإعادة تأهيل صالة “سامراء”في مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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