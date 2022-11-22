مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقود الكهرباء إلى الملاك

2022/11/22 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

على تحويل موظفي العقود في وزارة

الكهرباء إلى الملاك الدائم.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحفي إنه

"بعد متابعة وتوجيه من وزير الكهرباء

زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي

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