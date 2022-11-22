2022/11/22 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nh39tJUDBJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال زيارته بغداد.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيسي الجمهورية والوزراء الاتحاديين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال زيارته بغداد.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيسي الجمهورية والوزراء الاتحاديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).