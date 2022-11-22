2022/11/22 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..تفاصيل جلسة البرلمان العراقي المغلقة حول الاعتداءات الايرانية والتركية

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