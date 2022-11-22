استفتاء (بغداد اليوم): مكتسحًا 8 شخصيات شهيرة.. يحيى رسول الأكثر شعبية لدى العراقيين

2022/11/22 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على أعلى نسبة تصويت في استفتاء نظمته (بغداد اليوم) حول الشخصية الأكثر شعبية لدى العراقيين لعام 2022 بترشيح 9 شخصيات سياسية ودينية وحكومية.

الاستفتاء الذي استمر لمدة 24 ساعة، وشارك من خلاله 2450 مصوّتًا، أظهر نتيجة تصويت كاسحة للواء يحيى رسول، حيث حاز على 58% من الأصوات لوحده، أي بمايعادل 1421 صوتًا من اصل 2450 صوتًا.

اما في المرتبة الثانية فجاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبنسبة تصويت بلغت 25%، مايعني حصوله على نحو 613 صوتًا من أصل 2450 صوتًا شارك في الاستفتاء.

اما المرتبة الثالثة فذهبت لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي حاز على 6% من الأصوات، وبما يقدر بـ147 صوتًا من اصل 2450 صوتًا مشاركًا في الاستفتاء.

أدناه رابط التصويت:

مَنْ هي الشخصية الأكثر شعبية لدى العراقيين لعام 2022 ؟

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