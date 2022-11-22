(بغداد اليوم) تضع أسعار فقرات مشاريع البصرة أمام أنظار النزاهة وديوان الرقابة المالية - عاجل

2022/11/22 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

حصل فريق التقصي في وكالة (بغداد اليوم) وبشكل حصري على وثائق تبين أسعار فقرة أنابيب (الجي ار بي) في مشاريع المجاري في البصرة.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) ان "شركة خطيب وعلمي اللبنانية قد وضعت اسعاراً وصفها مبالغ بها".

وبين أن "سعر المتر الواحد لانبوب الجي اربي قطر 2600 يبلغ 1200 دولار امريكي في حين ان سعر المتر في إيران هو 200 دولار فقط".

وكشف المصدر ان "الشركات في البصرة تستخدم انابيب الجي ار بي ذات الصناعة الإيرانية في اعمال البنى التحتية".

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