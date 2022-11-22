اليونسكو تؤكد دعمها سياسة وبرامج التعليم الجامعي في العراق

2022/11/22 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الثلاثاء، دعمها سياسة وبرامج التعليم الجامعي في العراق.

وذكر إعلام وزارة التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير التعليم بحث مع ممثل اليونسكو للمشاريع الأكاديمية المشتركة".

وأضاف أن "المنظمة الدولية أكدت دعمها سياسة وبرامج التعليم الجامعي في العراق".

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