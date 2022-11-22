اجتماع موسع حول مدينة سامراء الآثارية بين هيأة الاثار واليونسكو

2022/11/22 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس هيأة الآثار والتراث، ليث مجيد حسين، اليوم الثلاثاء، مع وفد اليونسكو مكتب العراق المتمثل بمدير العلاقات الثقافية أحمد جنيد سروش مكتب اليونسكو في العراق آليات الحد من التجاوزات على المواقع الآثارية والتراثية في مدينة سامراء الآثارية بحضور المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم ونائب محافظ صلاح الدين وقائمقام سامراء ومديرة […]

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