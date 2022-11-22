الحكومة تعلن إنهاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال والإنترنت

2022/11/22 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، موعداً لإنهاء الضريبة المالية المفروضة على بطاقات تعبئة الهاتف النقال.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة المجلس ، إن “مجلس الوزراء صوّت على ايقاف الاستقطاعات المالية المستوفاة من ضريبة الهاتف النقال والانترنت بدءًا من 1 كانون الاول 2022، أي مطلع الشهر المقبل.

واضاف السوداني ان “مجلس الوزراء قرر تثبيت عقود وزارة الكهرباء من يمتلكون خدمة سنتين واكثر، وامتناع وزارة الكهرباء من تعيين عقود واجور جديد”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء قرر منح مخصصات 30% الباحثين في الحماية الاجتماعية، وتخويل وزير المالية بتمويل مشاريع وزارة الكهرباء”.

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