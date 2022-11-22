خبير أمني: لا علاقة بعودة المفسوخة عقودهم بتأجيل خدمة العلم.. ويحذر

2022/11/22 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الخبير الأمني فاضل ابورغيف، الثلاثاء، ان الهدنة الالزامية لا علاقة لها باي امر اخر كاعادة المفسوخة عقودهم او فتح ابواب التطوع او غيرها

وقال ابو رغيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الهدنة الالزامية لا علاقة لها باي امر اخر كاعادة المفسوخة عقودهم او فتح ابواب التطوع او غيرها الا ان الظروف والمناخ السياسي غير مهيأ حاليا لاقرار قانون خدمة العلم”.

وتابع،” على الرغم من تهذيبه للشباب وصهره للانتماءات العرقية وللعقائدية ويرفع منسوب الوطنية الا انه في واقع الامر يفتخ ابواب فساد كبيرة لايمكن السيطرة عليها تماما”.

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