"لم نستخف بالسعوديين".. ماذا قال ميسي ومدربه بعد "الضربة القاسية"؟

2022/11/22 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2 الثلاثاء في مونديال قطر، تشكل "ضربة قاسية" و"هزيمة مؤلمة"، وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد لوسيل.

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