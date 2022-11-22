كاس العالم: تونس تفرض التعادل على الدنمارك

2022/11/22 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، مع

الدنمارك، بدون أهداف، في إطار الجولة

الأولى من منافسات المجموعة الرابعة

لمونديال قطر 2022.

وجاء التعادل بطعم الانتصار، حيث سيجعل

نسور قرطاج يدخلون المباراة الثاني

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