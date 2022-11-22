2022/11/22 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بالوثيقة : وزير الداخلية يغير تسميات مديريات شرطة بغداد (الكرخ والرصافة) والمحافظات .





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