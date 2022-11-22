بغداد.. إطلاق حملة لتطوير الواقع الخدمي والبنى التحتية في احدى مناطق الرصافة

2022/11/22 | 19:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهي جزء من الحملة الخدمية الكبرى.

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