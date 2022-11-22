2022/11/22 | 19:18 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقتل خمسة أشخاص في الأقل وإصابة 40 بجروح إثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك بإقليم كردستان الشمالي، في مأساة جديدة تكشف مدى تداعي البنى التحتية وإهمال معايير السلامة في العراق.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان عقب وقوع الحادثة أنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع "انفجارات في مناطق عدة".

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل الإثنين.

وقال محافظ دهوك علي تتر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص هم ضابط هو نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة نحو 40 بجروح".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكناً للطلاب، وفقاً للمحافظ.

وهي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع، إذ لقي 15 شخصاً مصرعهم وجرح أكثر من 10 في انفجار صهريج وقود الخميس في السليمانية، ثاني مدن الإقليم.

ويعد إهمال معايير السلامة في قطاعي النقل والبناء أمراً شائعاً في العراق ويؤدي إلى تكرار حوادث مأسوية في البلد الذي يعاني غالب بناه التحتية التداعي.

وشهد مطار بغداد الدولي منتصف الشهر الحالي حريقين في غضون ثلاثة أيام، تسببا بوقوع حالات اختناق.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 بجروح في انفجار صهريج للغاز في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 قتلى و40 جريحا بانفجار خزان وقود شمال العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 قتلى و40 جريحا بانفجار خزان وقود شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).