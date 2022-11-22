2022/11/22 | 19:23 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تريد غالبية العائلات الكولومبية البريطانية التي لديها أطفال مصابين بالتوحد من الحكومة تغيير الطريقة التي تقدم بها خدمات الرعاية، وفقًا لمسح جديد عن التوحد في كولومبيا البريطانية.في الوقت الحالي، تقدم المقاطعة تمويلًا فرديًا للتوحد.ولكن في عام 2025، سيتعين على الآباء الذهاب إلى مراكز الاتصالات العائلية (FCC) التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الاحتياجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع: الآباء في بريتش كولومبيا لا يدعمون التغييرات الجديدة لرعاية ذوي التوحد شبكة القيقب الدولية.

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