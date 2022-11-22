المخلب- السيف.. أردوغان: عملياتنا تمتد إلى حيث يبدأ أمننا ونعرف الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية

2022/11/22 | 19:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته مستعدة لوضع ما سماه الخط الفاصل بين تركيا وسوريا والعراق، مؤكدا أن بلاده تعرف الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية وتدعمها وتشجعها.

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