2022/11/22 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في بغداد والمحافظات..



المرور العامة تغيّر أوقات الدوام بـ 7 مجمعات تسجيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد والمحافظات.. المرور العامة تغيّر أوقات الدوام بـ 7 مجمعات تسجيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد والمحافظات.. المرور العامة تغيّر أوقات الدوام بـ 7 مجمعات تسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).