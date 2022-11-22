2022/11/22 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”السوداني اصدر اليوم، قراراً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن حزمة القرارت..



السوداني يُلغي امتيازات المسؤولين في الدولة المركز الخبري الوطني.

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