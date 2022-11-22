بعد فوز السعودية على الأرجنتين.. تداول لقطات تظهر احتفال محمد بن سلمان

2022/11/22 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات تظهر احتفال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار "الأخضر" في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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